السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر: سنحارب على حلمنا فى التأهل.. ولهذا السبب لم أشرك سافيو فى المباراة

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، وإن الهدف المبكر الذي سجله الفريق ساعد في التحكم بمجريات اللقاء من البداية.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «لا نعلم من سيتأهل لكن سنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل. لدينا إصابات وكان لدينا لاعبون قادرون على تمثيل الفريق، واليوم شاهدنا لاعبين يشاركون وكانوا على قدر الثقة والمسئولية».

وواصل المدير الفني حديثه: «حققنا فوزًا مهمًّا اليوم وحصلنا على ثلاث نقاط، وإلى الآن لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة الثانية».

وأوضح كولر أن برونو سافيو غاب فترة طويلة بسبب الإصابة، وشارك مع الفريق في مران أو اثنين، وأنه كمدرب كان لديه رغبة في منحه فرصة للمشاركة في آخر ربع ساعة من عمر المباراة، ولكنه كان عائدًا من الإصابة، لذلك استقر على عدم الدفع به.

وأشار المدير الفني إلى وجود انسجام تام بين كافة اللاعبين، وأن هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أداء مميز خلال الفترة القادمة.
 

السويسري مارسيل كولر الاهلى برونو سافيو القطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

شكل تانى.. أهالى دمياط: «حياة كريمة» وفّرت لنا كل الخدمات

موظفون وأصحاب معاشات: السيسى أنقذنا من موجة الغلاء وجشع التجار

تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد تطبيقها

طبيب الأهلى يكشف تشخيص إصابة محمد شريف فى مباراة القطن

ترقبوا شم النسيم.. الإجازات الرسمية 2023 القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس