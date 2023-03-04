كولر: سنحارب على حلمنا فى التأهل.. ولهذا السبب لم أشرك سافيو فى المباراة

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على القطن الكاميروني في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، وإن الهدف المبكر الذي سجله الفريق ساعد في التحكم بمجريات اللقاء من البداية.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «لا نعلم من سيتأهل لكن سنحارب على حلمنا ورغبتنا في التأهل. لدينا إصابات وكان لدينا لاعبون قادرون على تمثيل الفريق، واليوم شاهدنا لاعبين يشاركون وكانوا على قدر الثقة والمسئولية».

وواصل المدير الفني حديثه: «حققنا فوزًا مهمًّا اليوم وحصلنا على ثلاث نقاط، وإلى الآن لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة الثانية».

وأوضح كولر أن برونو سافيو غاب فترة طويلة بسبب الإصابة، وشارك مع الفريق في مران أو اثنين، وأنه كمدرب كان لديه رغبة في منحه فرصة للمشاركة في آخر ربع ساعة من عمر المباراة، ولكنه كان عائدًا من الإصابة، لذلك استقر على عدم الدفع به.

وأشار المدير الفني إلى وجود انسجام تام بين كافة اللاعبين، وأن هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أداء مميز خلال الفترة القادمة.

