ترقبوا شم النسيم.. الإجازات الرسمية 2023 القادمة

يتزايد معدل البحث عن الاجازات الرسمية 2023 القادمة التي تمثل مصادر راحة إضافية للموظفين والطلاب بجانب العطلات الرسمية يومي الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية 2023 القادمة في مصر

نعرض لكم في هذا التقرير الإجازات الرسمية 2023 القادمة وأول عطلة تحصلون عليها والتي تأتي الشهر القادم لمناسبة خاصة.



3 مناسبات بإجازات رسمية في شهر أبريل

تبدأ أولى الإجازات الرسمية بإجازة يوم شم النسيم والذي يكون موعده الاثنين 17 أبريل 2023 ويتزامن هذا الموعد مع العشر الأواخر في شهر رمضان الكريم.

ثم يعقبها مباشرة إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من 21 أبريل وحتى 23 أبريل.

وفي نفس الشهر تحصلون على إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

ثم الإثنين 1 مايو 2023 إجازة عيد العمال.

إجازة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

الجمعة 30 يونيو (إجازة ثورة 30 يونيو) وتحون ضمن إجازة عيد الأضحى، ولكن من المتوقع أن يحدد يوم آخر بديل لهذا اليوم.

الأربعاء 19 يوليو رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)



إجازات شهر رمضان 2023

يمثل البحث كذلك عن اجازات شهر رمضان اهتمام الكثيرين الذين يفضلون الجلوس في المنزل أثناء الصيام وعدم الخروج من المنزل، أو من يبحثون عن الإجازات من أجل تنظيم العزائم التي يشتهر بها الشهر الكريم بين العائلات والأصدقاء.

9 أيام إجازات رسمية و20 يوم للعمل فقط خلال شهر رمضان والذي وفقا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكون رمضان للعام الهجري الجاري 1444 هو 29 يوم فقط.



الجمعة 24 مارس والذى يوافق 2 رمضان.

السبت 25 مارس والذى يوافق 3 رمضان

الجمعة 31 مارس والذى يوافق 9 رمضان.

السبت 1 إبريل والذى يوافق 10 رمضان.

الجمعة 7 إبريل والذى يوافق 16 رمضان.

السبت 8 إبريل والذى يوافق 17 رمضان.

الجمعة 14 إبريل والذى يوافق 23 رمضان.

السبت 15 إبريل والذى يوافق 24 رمضان.

الاثنين 17 إبريل بمناسبة يوم شم النسيم والذى يوافق 26 رمضان.