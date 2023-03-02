الخميس 02 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد أيام الإجازات الرسمية في 2023.. إبريل الأكثر راحة

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية في 2023

يحتل عنوان الإجازات الرسمية في 2023 محركات البحث في الساعات الأخيرة، وذلك مع بداية شهر مارس حيث يرغب العاملون في القطاع العام والخاص في معرفة الإجازات الرسمية كونها مدفوعة الأجر فهي لا تخصم من رصيد الإجازات السنوي ولا تخصم من الراتب، ويهتم بها الطلاب للاستفادة من الراحة بين أيام الدراسة.

الإجازات الرسمية في 2023

ويعتبر عام 2023 مليء بالعديد من الإجازات الرسمية، التي يستفيد منها العاملون في القطاعين الخاص والحكومي، ويهتم الكثير بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، بعد مرور أول شهرين من العام و البدء في الشهر الثالث.

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها «الدستور»  للقراء يوميًا، يرصد في السطور الأتية مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، في مختلف الشهور بداية من مارس الجاري.

إجازات شهر مارس 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام

مواعيد إجازات شهر مارس 2023

إجازات شهر رمضان 2023 وموعد بداية الشهر الكريم

إجازات شهر فبراير 2023 وهل هناك عطلات رسمية به؟

شهر مارس لا يتضمن إجازات رسمية بخلاف الإجازات الاسبوعية " السبت والأحد من كل إسبوع 

إجازات شهر إبريل 2023

 يعتبر شهر إبريل من أكثر الشهور التي تتضمن إجازات رسمية مدفوعة فعلاوة على الإجازات الأسبوعية، فتبدأ مواعيد الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2023 بإجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 أبريل.

- إجازة عيد الفطر المبارك: والتي تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر لمدة 4 أيام حتى 24 من الشهر ذاته.

- إجازة عيد تحرير سيناء: توافق يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

أيام الإجازات الرسمية في عام 2023

- إجازة عيد العمال: توافق يوم الاثنين الموافق 1 مايو من عام 2023.

 - إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وتستمر على مدار 5 أيام وفق ما جرت العادة لكل عام.

- ضمن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 إجازة ثورة يونيو: والتي توافق يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من عام 2023.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو من عام 2023.

- إجازة ثورة يوليو: توافق يوم الأحد الموافق 23 يوليو من عام 2023.

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر: توافق يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر من عام 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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