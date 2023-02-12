إجازات شهر رمضان 2023 وموعد بداية الشهر الكريم

ينتظر المسلمون شهر رمضان كل عام والذي يتمتع بمكانة خاصة لديهم، فهو شهر الصوم الذي يعد الركن الثالث من أركان الإسلام ، حيث يمتنع المسلمون فيه عن تناول الطعام والشراب من الفجر وحتى المغرب.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويختلف موعد شهر رمضان من عام لآخر حيث يأتي مبكرًا ما يقرب من أسبوعين، ويزداد بحث المسلمون عن رمضان و فاضل قد أيه على رمضان بالإضافة إلى عدد إجازات شهر رمضان 2023 .

فاضل قد أيه على رمضان 2023

مع بداية شهر رجب الذي يفصل عن رمضان شهر واحد فقط وهو شهر شعبان ازداد بحث المسلمون عن موعد شهر رمضان، ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد بداية شهر رمضان يوم الخميس 23 مارس 2023.

يصوم المسلمون وفقًا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر رمضان، وليس وفقًا للحسابات الفلكية، ففي 29 شعبان تستطيع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان وتقوم 7 لجان متخصصة من رجال الدين والفلكيين ورجال الدولة والمواطنين في أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية باستطلاع هلال شهر رمضان لتحديد بداية شهر رمضان الكريم.

وإذا ولد الهلال تكون بداية شهر رمضان في اليوم الثاني، أما إذا لم يولد الهلال تكون بداية شهر رمضان بعد اكتمال شهر شعبان ثلاثون يومًا .

إجازات شهر رمضان 2023

إجازات شهر رمضان هي الإجازات الرسمية التي تأتي في شهر رمضان، وخلال شهر رمضان 2023 ، لا يوجد إجازات رسمية طوال الشهر سوى إجازة شم النسيم وتوافق هذا العام يوم الإثنين 17 أبريل 2023، ويحتفل المصريون في هذا اليوم فعيد الربيع ولكن لا يحتفل بها المسلمون هذا العام لانها تكون في شهر رمضان .

ويحصل المسلمون على إجازات شهر رمضان والتي تكون بالإضافة إلى يوم شم النسيم الراحات الاسبوعية فقط .