الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا عطلات رسمية و8 أيام راحة.. إجازات شهر فبراير ٢٠٢٣

إجازة
إجازة

يبحث عدد كبير من المواطنين على إجازات شهر فبراير ٢٠٢٣ والتي من الممكن الحصول عليها بجانب الإجازات الأسبوعية المقررة وهم الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 إجازات شهر فبراير ٢٠٢٣

غير أن شهر فبراير هذا العام لا توجد فيه أي أجازات رسمية، لتكون الأجازات المقررة لهذا الشهر هي الإجازات الأسبوعية فقط.

"الدستور" ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر فمن المقرر أن تكون الإجازات المقررة على النحو التالي:

موعد إجازات شهر فبراير ٢٠٢٣

موعد الإجازات الرسمية المقررة لشهر فبراير ٢٠٢٣ 

الجمعة الموافق 3 فبراير 2023.

السبت الموافق 4 فبراير 2023.

الجمعة الموافق 10 فبراير 2023.

السبت الموافق 11 فبراير 2023.

الجمعة الموافق 17 فبراير 2023.

السبت الموافق 18 فبراير 2023.

الجمعة الموافق 24 فبراير 2023.

السبت الموافق 25 فبراير 2023.

المصريون يحتفلون بإجازات يناير 2023

واحتفل المصريون خلال شهر يناير بعدد من الإجازات الأسبوعية والرسمية، حيث كان هناك يومان عطلة رسمية مدفوعة الأجر في هذاالشهر، كانت في يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد والآخر يكون يوم 25  بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير وهي عطلات رسمية مدفوعةالأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص.


٨ أجازات رسمية 

هذا بجانب 8 أيام هم يومي الجمعة والسبت وهم إجازات رسمية للعاملين في الدولة وتفرض أيضًا للقطاع الخاص ولكن ربما تختلف الإجازات الاسبوعية تبعًا لاختلاف طبيعة لعمل بالنسبة للقطاع الخاص.


إجازة شم النسيم وشهر رمضان المبارك 2023

كما يبحث الكثيرين عن إجازة عيد شم النسيم والذي بناء على الحسابات الفلكية التي تم إصدارها من قِبل المعهد القومي للبحوث الفلكية،فمن المقرر أن يتزامن موعدها مع موعد شهر رمضان 2023، ليكون ضمن أيام الشهر المبارك يوم 26 رمضان 1444 هجرياً بشكل تقريبي، ليجتمع الإجازة مع الشهر المبارك. 

تعرف على إجازات عام 2023 الرسمية

الإجازات الرسمية فبراير الإجازات الأسبوعية شم النسيم شهر رمضان المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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