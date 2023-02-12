إجازات شهر فبراير 2023 وهل هناك عطلات رسمية به؟

يحصل العاملون في الدولة على عدة إجازات رسمية خلال العام، بعضها يكون لمناسبة قومية، وبعضها أعياد دينية للمسلمين والمسيحيين، وزاد بحث العاملون في الدولة عن إجازات شهر فبراير الجاري وهل هناك إجازات رسمية فيه؟ وتجيب الدستور في التساؤل في التقرير التالي.

إجازات شهر فبراير

شهر فبراير هو الشهر الثاني في السنة الميلادية، بدأ بحث المواطنون عن عدد إجازات به، ولكن اجازات شهر فبراير 2023 تقتصر فقط على الراحات الأسبوعية ولا يوجد به أى أجازات رسمية أخرى .

فيحصل الموظفون على 8 أيام اجازات أو راحات اسبوعية إذا كانو يحصلون على اجازات يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، أما إذا كانوا يحصلون على راحة اسبوعية واحد فسيكون عدد اجازات شهر فبراير بالنسبة لهم 4 أيام فقط طوال الشهر .

إجازات شهر أبريل 2023

اجازات شهر ابريل عديدة ومتنوعة بين راحات اسبوعية واجازات رسمية لأعياد دينية ، ففي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 يحصل جميع المواطنين على إجازة عيد شم النسيم، وبداية من يوم 21 إبريل وحتى 3 أيام يحصل المواطنون على إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023وتستمر حتى 23 إبريل، ثم يحصلون على إجازة يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 وهي إجازة عيد تحرير سيناء.

هذا بالإضافة إلى الراحات الاسبوعيى طوال شهر ابريل والتي تبدأ في الأول من إبريل والذي يوافق يوم السبت، ثم الجمعة الموافق 7 أبريل ، والسبت الموافق 8 أبريل ، الجمعة الموافق 14 أبريل ، والسبت الموافق 15 أبريل 2023

أما أجازة الجمعة الموافق 21 أبريل فتكون متوافقة مع أول أيام عيد الفطر، وكذلك يوم السبت الموافق 22 أبريل ، وتستمر الراحات الاسبوعية في 28 ابريل والتي توافق يوم الجمعة ، السبت الموافق 29 أبريل 2023.