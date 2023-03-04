السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبدأ من الغد.. الأيام البيض من شهر شعبان 2023 وفضل صيامها

شعبان
شعبان

يكثف البحث في الساعات الأخيرة عن موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان 2023 ، عبر محركات البحث، حيث يحرص المتابعون على معرفة موعد الثلاث أيام البيض في شعبان .

 

الأيام البيض في شعبان 

الأيام البيض هي الثلاثة أيام المتتالية التي تأتي في موعد هجري ثابت من كل شهر عربي في أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لكنها في هذا الشهر لها ميزة وفضل أكبر كونه من الأشهر الحرم  ومعروف عن شعبان في السنة النبوية أنه ترفع فيه الأعمال لذا تكثر فيه الطاعات.

 

الأيام البيض لشهر شعبان 2023

وتبدأ الأيام البيض لشهر شعبان 2023 فلكيًا غدًا الأحد، وهو اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لعام 1444 هجريًّا، الموافق الخامس من مارس 2023 ميلاديًا ويليه يوم الاثنين وهو الرابع عشر من شهر شعبان وأخيرًا اليوم الثالث من الأيام البيض يوم الثلاثاء وهو اليوم الخامس عشر من شعبان، وهي ليلة النص من شعبان ذات الفضل والبركة على المسلمين.

الأيام البيض لشهر شعبان 1444 وفضل الصيام في هذا الشهر

مع قدوم شهر شعبان 2023 تعرف على الأيام البيض للشهر الكريم

فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023

 

 فضل صيام الأيام البيض 

وفي روايات السنة النبوية مستحب صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2023، حيث رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"، كما كان النبي يكثر من صيام أيام شعبان؛ لوقوع ذلك الشهر بين رجب ورمضان فكان يغفل عنه الناس، كما أنه شهر ترفع فيه الأعمال.

 

فضل الصيام في شهر شعبان من السنة 

 

ونقل عن أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ: (قُلْت: يَا رَسُول اللَّه، لَمْ أَرَك تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنْ الشُّهُور مَا تَصُوم مِنْ شَعْبَان، قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَان، وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)، ولذلك نوضح لكم تفاصيل الأيام البيض لشهر شعبان 2023 حتى يتم اغتنامها بالصيام والإكثار من ذكر الله.

 

موعد الإفطار في اليوم الأول من الأيام البيض لشهر شعبان

اليوم الأول في الأيام البيض هو يوم الأحد يوافق هجريًّا 13 شعبان 1444، وميلاديًّا 5 مارس 2023، ويحين موعد أذان الفجر ذلك اليوم في تمام الساعة 4:51 دقيقة بتوقيت القاهرة، بينما يحين موعد أذان المغرب 5:56 دقيقة، وعدد ساعات الصيام تبلغ 13 ساعة و13 دقيقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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