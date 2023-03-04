السبت 04 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

5 ميداليات جديدة لمنتخب الجودو في ثاني أيام البطولة العربية

5 ميداليات جديدة
5 ميداليات جديدة لمنتخب الجودو في ثاني أيام البطولة العربية

حصد المنتخب الوطني للجودو، 5 ميداليات جديدة خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو في اليوم الثاني كالتالي:

عمر الرملي (90 كجم) – ميدالية ذهبية
آية إيهاب (78 كجم) – ميدالية فضية
فاطمة غانم (63 كجم) – ميدالية فضية
عبدالله عثمان (90 كجم) – ميدالية فضية
عمر سامي (81 كجم) – ميدالية برونزية

وكان منتخب مصر للجودو قد حقق 3 ميداليات في أول أيام البطولة العربية بواقع ذهبيتين لعادل حمادة في وزن 60 كجم ونورا حامد في وزن 48 كجم.

بهذه النتيحة يرتفع رصيد منتخب الجودو في البطولة حتى الآن إلى 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

ويشارك منتخب الجودو في اليطولة بعدد كبير من اللاعبين الشباب، بهدف منحهم الخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك في بطولة تقام بلاعبي الصف الأول في كل الدول ومستويات فنية مميزة.

وتضم بعثة المنتخب في البطولة كل من، عادل حمادة وكريم الحجر ومروان أيمن وعمار أبو هاشم وعمر سامي وعبدالله عثمان وعمر الرملي، وفاطمة غانم ونورا حامد وآية إيهاب.

ويترأس البعثة مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، ويتولى مهمة تدريب المنتخب كل من محمد علي والسيد أبو ميدان.

البعثة مرزوق علي منتخب الجودو منتخب مصر للجودو ميداليات منتخب الجودو عمر سامي 81 كجم

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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