الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو أفضل ظهير أيمن فى العالم؟.. البرازيلى "كافو" يكشف

كافو
كافو

كشف الأسطورة كافو، قائد المنتخب البرازيلي السابق، عن أفضل ظهير أيمن في العالم حاليًا، من وجهة نظره.

ويُعَدّ "كافو" من بين أبرز من لعبوا في مركز الظهير الأيمن عبر التاريخ بل يضعه البعض في المركز الأول، حيث قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

واختار "كافو" اللاعب الإسباني داني كارفاخال، الذي يلعب لريال مدريد الإسباني، كأفضل ظهير أيمن في العالم حاليًا.

وأكد "كافو" في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "داني كارفاخال هو أفضل ظهير في العالم حاليًا".

وأضاف: "بصراحة، لم يفاجئني مستواه، لأنني أعرف إمكانيات كارفاخال منذ فترة طويلة. على الرغم من أنه ليس برازيليًا، إلا أنني كنت أقول منذ فترة طويلة إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. واليوم، لديه دور مهم جدًا في ريال مدريد. إنه ظهير يتقدم، ظهير يلعب في الوسط، ظهير يسجل، جناح ظهير بالقوة ويسجل الأهداف وهو يحب ذلك الآن".

وأوضح: "بالنسبة لي، أفضل ثلاثة أظهر حاليًا هم: كايل ووكر من مانشستر سيتي، ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول، وداني كارفاخال، الذي بالنسبة لي هو الأفضل".

وقدم كارفاخال موسمًا استثنائيًا الموسم الماضي مع ريال مدريد، وسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، الذي شهد فوز فريقه بنتيجة 2-0.

يستعد كارفاخال للمشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

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