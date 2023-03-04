السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انطلاق دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية استعدادًا لشهر رمضان

دورات فقه الصيام
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات دورات اليوم الواحد في (فقه الصيام) لأئمة أوقاف المديريات الإقليمية، والتي تستمر في الفترة من 4 مارس 2023م حتى 14 مارس 2023م.

دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إنه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1444هــ، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وفي إطار العمل على صقل الأئمة علميًّا ومعرفيًّا، انطلقت صباح اليوم، فعاليات دورات اليوم الواحد في فقه الصيام لأئمة أوقاف مديريات القاهرة، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، أسيوط، الإسكندرية، سوهاج، دمياط، الشرقية، البحيرة.

دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت انطلاق دورات فقه الصيام في المديريات الإقليمية بمحافظات مصر، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، إذ قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إطلاق دورات فقه الصيام استعدادًا للشهر الفضيل، تأتي في إطار استمرار الوزارة في التدريب والتأهيل المستمر، إضافة إلى العمل على صقل الأئمة علميًا ومعرفيًا وبمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
دورات فقه الصيام بالمديريات الإقليمية
فقة الصيام شهر رمضان وزارة الأوقاف التدريب دورات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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