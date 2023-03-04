السبت 04 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب 800 جنيه.. التحقيق مع شاب قتل عمه فى حلوان

التحقيق
التحقيق

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة إقدام شاب على تهشيم رأس عمه، داخل شقته بمنطقة كفر العلو، للاستيلاء على مبلغ 800 جنيه كانوا بحوزته.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا مفادة العثور على شخص مقتول داخل شقته، بمنطقة كفر العلو دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل يرتدي كامل ملابسه، ويوجد آثار إصابات أعلى الرأس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه وأمكن ضبطه، وتبين ارتكابه الجريمة للاستيلاء على مبلغ مالي 800 جنيه، كانت مع المجني عليه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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رسائل المنيا

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