إصابة فتاة سقطت من الطابق الرابع فى بورسعيد

أصيبت فتاة في العقد الثاني من العمر، اليوم السبت، بكسور خطيرة بعد سقوطها من الدور الرابع ونقلت سيارة الإسعاف المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور فتاة مجهولة الاسم 17 سنة سقطت من الدور الرابع بمساكن الـ 5000 وحدة بعمارة 37 مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم وحالتها العامة غير مستقرة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الفتاة مجهولة الهوية سقطت من الدور الرابع في ظروف غامضة ولا أحد يعرف هويتها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.