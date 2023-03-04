الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع الطقس المتقلب.. كيف يمكن حماية نفسك من الأنفلونزا؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعد الأعراض الأكثر شيوعًا للأنفلونزا (الأنفلونزا) الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية كل عام، يصاب الملايين من الناس بالأنفلونزا، تحدث أوبئة الأنفلونزا الموسمية عادةً في أواخر الخريف والشتاء، لذا يمكننا توقعها والاستعداد وفقًا لذلك.

إليك كيف يمكنك حماية نفسك ومن حولك.

عوض تاج الدين: الفرق بين الإنفلونزا والبرد وكورونا يكمُن معمليًا

تناول اللقاح

التطعيم السنوي هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الأنفلونزا والمضاعفات الخطيرة.

التطعيم مهم بشكل خاص للنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.

إنه مهم أيضًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات ، وكبار السن ، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة ، وعاملي الرعاية الصحية.

تذكر: لقاح الإنفلونزا لا يمكن أن يصيبك بالأنفلونزا. الشعور بالألم أو الحمى بعد التطعيم هو رد فعل طبيعي وطبيعي تمامًا ، وعمومًا يستمر يومًا أو يومين فقط.

اغسل يديك بانتظام

الأيدي النظيفة تحمي من العديد من الالتهابات ، بما في ذلك الأنفلونزا. الحفاظ على نظافة يديك طريقة سهلة للحفاظ على صحتك وعائلتك.

اغسل يديك بالصابون والماء الجاري بانتظام وجففهما جيدًا بمنشفة تستخدم مرة واحدة. يمكنك أيضًا استخدام منظف اليدين المحتوي على الكحول إذا لم تتمكني من الوصول إلى الماء والصابون.

تجنب لمس العينين والأنف والفم

من المرجح أن تدخل الجراثيم إلى جسمك من خلال العينين والأنف والفم.

لا يمكنك التحكم في كل ما تستنشقه ، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق إبقاء يديك بعيدًا عن وجهك.

إذا كان عليك أن تلمس عينيك أو أنفك أو فمك ، فافعل ذلك بمنديل نظيف أو اغسل يديك أولاً.

تجنب التواجد حول المرضى

الانفلونزا معدية. تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة، مثل وسائل النقل العام والمدارس ودور رعاية المسنين وأثناء المناسبات العامة.

عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ، يمكن أن تنتشر القطرات التي تحتوي على الفيروس حتى متر واحد ، وتصيب الآخرين الذين يتنفسونها.

إذا كنت لا تشعر بأنك على ما يرام ، ابق في المنزل

إذا كنت مريضًا بالأنفلونزا ، فإن التواجد بالقرب من الآخرين يعرضهم للخطر.

الأعراض الأكثر شيوع ا للأنفلونزا الحمى والسعال الجاف التهاب الحلق سيلان الأنف تناول اللقاح كيف يمكنك حماية نفسك ومن حولك الأيدي النظيفة الانفلونزا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

قبل رمضان.. إقبال كثيف من المواطنين على منافذ «كلنا واحد» لبيع السلع بأسعار مخفضة

دبلوماسى سابق: يجب أن يترك «زيلينسكى» منصب رئيس أوكرانيا

فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب في أرض زراعية بالبدرشين

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

11 مارس.. جنايات بورسعيد تنظر قضية مقاومة متهمين ضباط قسم شرطة الزهور بالأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية