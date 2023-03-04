بالتزامن مع الطقس المتقلب.. كيف يمكن حماية نفسك من الأنفلونزا؟

تعد الأعراض الأكثر شيوعًا للأنفلونزا (الأنفلونزا) الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية كل عام، يصاب الملايين من الناس بالأنفلونزا، تحدث أوبئة الأنفلونزا الموسمية عادةً في أواخر الخريف والشتاء، لذا يمكننا توقعها والاستعداد وفقًا لذلك.

إليك كيف يمكنك حماية نفسك ومن حولك.

تناول اللقاح

التطعيم السنوي هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الأنفلونزا والمضاعفات الخطيرة.

التطعيم مهم بشكل خاص للنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.

إنه مهم أيضًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات ، وكبار السن ، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة ، وعاملي الرعاية الصحية.

تذكر: لقاح الإنفلونزا لا يمكن أن يصيبك بالأنفلونزا. الشعور بالألم أو الحمى بعد التطعيم هو رد فعل طبيعي وطبيعي تمامًا ، وعمومًا يستمر يومًا أو يومين فقط.

اغسل يديك بانتظام

الأيدي النظيفة تحمي من العديد من الالتهابات ، بما في ذلك الأنفلونزا. الحفاظ على نظافة يديك طريقة سهلة للحفاظ على صحتك وعائلتك.

اغسل يديك بالصابون والماء الجاري بانتظام وجففهما جيدًا بمنشفة تستخدم مرة واحدة. يمكنك أيضًا استخدام منظف اليدين المحتوي على الكحول إذا لم تتمكني من الوصول إلى الماء والصابون.

تجنب لمس العينين والأنف والفم

من المرجح أن تدخل الجراثيم إلى جسمك من خلال العينين والأنف والفم.

لا يمكنك التحكم في كل ما تستنشقه ، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق إبقاء يديك بعيدًا عن وجهك.

إذا كان عليك أن تلمس عينيك أو أنفك أو فمك ، فافعل ذلك بمنديل نظيف أو اغسل يديك أولاً.

تجنب التواجد حول المرضى

الانفلونزا معدية. تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة، مثل وسائل النقل العام والمدارس ودور رعاية المسنين وأثناء المناسبات العامة.

عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ، يمكن أن تنتشر القطرات التي تحتوي على الفيروس حتى متر واحد ، وتصيب الآخرين الذين يتنفسونها.

إذا كنت لا تشعر بأنك على ما يرام ، ابق في المنزل

إذا كنت مريضًا بالأنفلونزا ، فإن التواجد بالقرب من الآخرين يعرضهم للخطر.