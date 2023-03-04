«عبدالغفار»: المنيا شهدت مشروعات عملاقة ونقلة غير مسبوقة فى مجال التعليم

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محافظة المنيا شهدت مشروعات عملاقة ونقلة غير مسبوقة في مجال التعليم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العام الدراسي الماضي شهد بداية الدراسة في جامعة المنيا الأهلية في عدد من البرامج التعليمية الجديدة الحديثة مثل قطاع العلوم الهندسية وقطاع العلوم الطبية وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من البرامج الدراسية المهمة على مساحة 42 فدانًا، مؤكدًا أن الجامعة تعتبر امتدادًا لجامعة المنيا الأم.

وتابع عبدالغفار: «الجامعة الحكومية معروفة ببرامجها الدراسية، وتتميز الجامعة الأهلية ببرامج دراسية تخاطب احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، كما أن التكنولوجيا التعليمية متطورة، وتتحمل الدولة جزءًا كبيرًا لدعم الطالب في الالتحاق بالجامعة، فالطالب الذي لم يوفق في الالتحاق بالجامعة الحكومية يمكنه الالتحاق بالجامعات الأهلية، والدولة تتحمل أكثر من 50% كدعم للطالب في كل البرامج التعليمية سواء كانت طبية أو هندسية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية».