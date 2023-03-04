السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«عبدالغفار»: المنيا شهدت مشروعات عملاقة ونقلة غير مسبوقة فى مجال التعليم

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محافظة المنيا شهدت مشروعات عملاقة ونقلة غير مسبوقة في مجال التعليم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العام الدراسي الماضي شهد بداية الدراسة في جامعة المنيا الأهلية في عدد من البرامج التعليمية الجديدة الحديثة مثل قطاع العلوم الهندسية وقطاع العلوم الطبية وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجامعة تضم عددًا كبيرًا من البرامج الدراسية المهمة على مساحة 42 فدانًا، مؤكدًا أن الجامعة تعتبر امتدادًا لجامعة المنيا الأم.

وتابع عبدالغفار: «الجامعة الحكومية معروفة ببرامجها الدراسية، وتتميز الجامعة الأهلية ببرامج دراسية تخاطب احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، كما أن التكنولوجيا التعليمية متطورة، وتتحمل الدولة جزءًا كبيرًا لدعم الطالب في الالتحاق بالجامعة، فالطالب الذي لم يوفق في الالتحاق بالجامعة الحكومية يمكنه الالتحاق بالجامعات الأهلية، والدولة تتحمل أكثر من 50% كدعم للطالب في كل البرامج التعليمية سواء كانت طبية أو هندسية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية».

المنيا الدكتور عادل عبدالغفار وزارة التعليم العالي مشروعات المنيا جامعة المنيا الأهلية مجالات التعليم العالي برنامج صباح الخير يامصر صباح الخير يامصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

برنامج «مشوارى» ينمى مهارات طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة العريش

القبض على شخص أنهى حياة آخر بالاعتداء عليه بسلاح أبيض فى الفيوم

تحرير 85 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية

«طاقة اتحاد الصناعات»: مصر تدعم المنتجات البترولية رغم الزيادات الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية