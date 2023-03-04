السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة

لقي عاملٌ مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر، فيما أشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه اختل توازنه أثناء صيانة الدش، ليسقط لافظًا أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة عامل مفارقًا الحياة، تبيّن أنه صعد لسطح العقار لصيانة الدش، إلا أنه اختل توازنه وسقط مصابًا بعدة إصابات فارق على أثرها الحياة.

وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عامل 6 أكتوبر رجال المباحث صيانة الدش النيابة مديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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