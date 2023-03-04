السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات

سي بي سي
سي بي سي

تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات محور اهتمام الكثير من عشاق متابعة الأعمال الفنية خلال شهر رمضان المبارك حيث تعد القناة واحدة من القنوات الفضائية التي تحصد نسب مشاهدة عالية من الجمهور المصري والعربي بسبب عرض مسلسلات رمضانية لكبار نجوم الفن بشكل حصري عبر شاشتها في مواعيد مختلفة تتناسب مع مواعيد الجميع.

تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات

يحرص متابعي الدراما الرمضانية على ضبط إشارة بث القنوات الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات على رأسهم قناة cbc دراما، وذلك لتميز خريطة الأعمال الفنية لمجموعة مميزة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي عبر شاشتها خلال الشهر الفضيل ويمكن ضبط إشارة بثها وفقا للإحداثيات التالية :-

قناة cbc دراما

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 4/3.
  • الاستقطاب : أفقي.
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خريطة مسلسلات CBC في رمضان 

يمكن ضبط تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات عقب أعلنها عن عرض 6 أعمال درامية خلال شهر رمضان المبارك من بينهم عملين من نوعية الـ 15 حلقة وتأتي على قائمة المسلسلات التي تعرض عبر شبكة قنوات CBC والتي أطلقت لهم البرمو الدعائي خلال الأيام الماضية ما يلي :-

1- مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإخراج العدل جروب وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية.

2 - مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة الفنانة يسرا وشيماء سيف المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

3 - مسلسل مذكرات زوج من نوعية الـ 15 حلقة بطولة طارق لطفي وعائشة بت أحمد عن روية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي من إنتاج شركة أروما.

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4 - مسلسل جت سليمة من نوعية الـ 15 حلقة بطولة دنيا سمير غانم و محمد سلام وخالد الصاوي من تأليف كريم يوسف وسامح جمال و إخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

5 - مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي المسلسل من إخراج السوري ليث حجو وإنتاج شركة ميد هب - سعدي وجوهر العمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.

6 - مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج و أحمد وفيق المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويتناول عدة قضايا اجتماعية.


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