السبت 25 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن.. تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2023

bein sport
bein sport

تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2023، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم، ومن المعروف أن شبكة قنوات بي إن سبورت متخصصة في بث البرامج الرياضية والأخبار الرياضية على مدار اليوم والمباريات الحصرية.

تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2023

تهتم قنوات بي إن سبورت بعرض مباريات وفقرات رياضية نسائية، تشجيعاً من إدارة القناة للسيدات على ممارسة الرياضة وممارسة الرياضة بأنواعها.

التردد الأول:

- تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة 2023: 11054.
-معامل الاستقطاب: أفقي.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
-القمر الصناعي: نايل سات.

 

التردد الثاني:

-التردد: 12379.
-معامل الاستقطاب: أفقي.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
-جودة البث: HD.
-القمر الصناعي: عرب سات.


التردد الثالث:

-تردد القناة: 12604.
-معامل الاستقطاب: أفقي.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
-جودة البث: HD.

تردد قناة bein sport max

-تردد القناة: 11054.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
-نسبة الاستقطاب: أفقي.
-القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة bein sport HD

-تردد القناة: 12254.
-معدل الاستقطاب: عمودي.
-معدل الترميز: 27500.
-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
-القمر الصناعي: عرب سات.

ومن هذا الجانب، يتيح لكل عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في كل أنحاء الوطن العربي ضبط تردد القناة من خلال الترددات التالية.

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الجديد 2023

-الخطوة الأولى: الضغط على الاعدادات الموجودة في الريموت كنترول الخاصة بالشاشة.
-الخطوة الثانية: اختيار التوليف الخاص بالقناة.
-الخطوة الثالثة: اختيار التوليف التلقائي.
-الخطوة الرابعة: اختيار البحث الرقمي.
-الخطوة الخامسة: الانتظار عدة دقائق لكي يتم تحميل القائمة.
-الخطوة السادسة: الضغط على كلمة تنزيل القناة.


تردد قنوات أون تايم سبورت

تردد القناة: 10853.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

-القمر الصناعي: نايل سات.
-تردد القناة: 11449.
-معدل تصحيح الخطأ: 6/5.
-معدل الترميز: 27500.
-الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الأهلي الجديد 2023

-القمر الصناعي: نايل سات.
-تردد القناة: 11747 
-معدل الترميز: 27500 
-معامل استقطاب: رأسي H
-معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد آخر:

-القمر الصناعي: عرب سات.
-التردد: 11440.
-معدل الترميز: 27500 
-معامل الاستقطاب: أفقي.
-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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وائل لطفي

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