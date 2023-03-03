تردد قناة أون دراما على نايل سات 2023

تردد قناة أون دراما على نايل سات من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت لمتابعة المسلسلات الدرامية في شهر رمضان المبارك 2023.

فقد قامت قناة أون دراما بتقديم أفضل محتوى من المسلسلات الدرامية المتنوعة في شهر رمضان الكريم، مما جعل عدد كبير من الجمهور يشاهد ما تقدمه، وبعض يزداد عدد المشاهدة، لعرضها لعدد كبير من الأعمال الضخمة لكثير من الفنانين والفنانات.

وسبب شهرة قناة أون دراما على نايل سات، أنها تدخل من ضمن السباق الرمضان كما يحدث كل عام، لذلك ازداد بحث الجماهير في الفترة الأخيرة من مختلف دول الوطن.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” تردد قناة أون دراما على نايل سات

تردد قناة أون دراما على نايل سات

التردد 11861



الترميز 27500



معدل الخطأ 6/5



الاستقطاب رأسي



جودة القناة HD



اسم القناة On Drama



القمر الصناعي نايل سات

طريقة ضبط التردد وتنزيل القناة علي جهاز الريسيفر

1 - اختر خيارات أو Options.

2 - قم باختيار تثبيت أو Installation.

3 - اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

4 - الآن اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

5 - قم بكتابة التردد الجديد .

6 - اضغط بحث ثم بعد تنزيل القناة اضغط تثبيت ok

7 - انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

وتعتبر قناة أون دراما واحدة من أفضل قنوات فضائية على الساحة وتحظي بشعبية كبيرة للغاية، بفضل المحتوي المُميز الذي تُقدمة للمشاهدين على مدار الساعة بدون توقف، وهو السبب الرئيسي وراء عمليات البحث الكبيرة خلال الفترة الاخيرة بحثاً عن تردد القناة الجديد.