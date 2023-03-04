الثلاثاء.. بدر شهر شعبان ينير السماء ونسبة لمعانه 100%

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1444 سيكتمل يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثانية و42 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأضاف «تادرس» أن قرص القمر سيظهر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويبلغ لمعانه 100% تقريبا، وسيظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأوضح أن القمر يبدو لنا بدرا أيضا في الفترة من 5 إلى 8 مارس، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذه الفترة.

ولفت إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "القمر الدودي"، حيث تبدأ ديدان الأرض في الظهور مجددا في هذا الوقت من العام، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتليسكوبات الصغيرة.