تقرير أمريكي: مصر بوابة روسيا للأسواق الإفريقية

قال موقع "المونتيور" الأمريكي، إن تعزيز التجارة بين روسيا ومصر بالروبل والجنيه يعد مكسبا لكلا البلدين وسط العقوبات الغربية على موسكو، مشيرا إلى أن مصر هي سوق مهمة للشركات الروسية.



القاهرة وموسكو يعززان التعاون

وأوضح "المونتيور" في تقرير له أن مصر وروسيا تعملان على اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة الثنائية، وخلق فرص أعمال مربحة للجانبين للمستثمرين في كلا البلدين ومع تصاعد العقوبات الغربية على موسكو، تبحث الشركات الروسية عن أسواق بديلة في إفريقيا، بما في ذلك مصر.

ورخصت مصر 34 شركة روسية الشهر الماضي لتصدير منتجات المأكولات البحرية إلى البلاد، حيث توفر القاهرة مواد غذائية بأسعار معقولة وسط ضغوط العملة الصعبة، بدأت مصر في استيراد زيت الطهي الروسي، وهو أرخص من الزيوت الإندونيسية والماليزية.

وفي محاولة لتسهيل مثل هذه المعاملات، أدرج بنك روسيا الجنيه المصري في يناير من بين العملات التسع التي حددها أسعار الصرف الرسمية.

التجارة بين روسيا ومصر بالعملات الوطنية لديها إمكانات عالية

وقال أندري سومين، خبير الأسواق المالية في روسيا، لـ "المونيتور" إن كلا البلدين يواجهان صعوبات في الوصول إلى الصفقات وتسويتها بالدولار، مضيفا "أحد الحلول الممكنة هو التجارة في العملات الوطنية".

وبلغ إجمالي التجارة بين مصر وروسيا 17.8 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 21% إلى 544.1 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، ارتفاعًا من 449.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال سومين، إن التداول بالعملات الوطنية سيكون أسهل بالنسبة للتسعير المحلي وحساب العقود بالروبل والجنيه المصري وتابع: "سيسمح بتحويل الأموال بسرعة بدون عمولات تحويل العملات، موضحا أنه لن تكون هناك ضوابط وقيود إضافية على عمليات تحويل العملات من طرف ثالث.

كانت روسيا خامس أكبر مصدر لمصر في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 بقيمة 3.7 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الحبوب، تشمل واردات مصر من روسيا أيضًا الحديد والصلب والنحاس والخشب والوقود المعدني والآلات والمعدات الكهربائية والقاطرات وعربات الشحن ومعدات السكك الحديدية.

وتشمل واردات روسيا من مصر الفواكه والخضروات والبلاستيك والصابون والملح والكبريت والأسمنت.

وقال سومين: “التجارة بين روسيا ومصر بالعملات الوطنية لديها إمكانات عالية ولكنها تحتاج إلى بنية تحتية وتطوير مناسبين لدعم مثل هذا التغيير”، مشيرا إلى أن التجارة بين روسيا ومصر غير متوازنة - 5 مليارات دولار لروسيا مقابل 1 مليار دولار لمصر في 2022 ، وهذا الخلل يؤثر على صرف الروبل الجنيه ومستويات السيولة في السوق.

وتابع: “يتم تداول معظم السلع الرئيسية مثل النفط والقمح في البورصات بأسعار الدولار الأمريكي لذلك ترتبط معظم عقود هذه السلع بأسعار الدولار لذا التعاقد بعملات أخرى غير الدولار يؤدي إلى معرف بمخاطر العملة”.

مصر قد تصبح بوابة روسيا إلى الأسواق الأفريقية

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس لـ"المونيتور"، إن الخطوة ستخفض الأسعار وتساعد على كبح التضخم لأن استيراد السلع الرخيصة من روسيا سيجعل المنتجات البديلة، وخاصة المواد الغذائية، متاحة في السوق المحلية. قد يحارب ذلك جشع التجار ومثل هذه الخطوة ستعزز المنافسة، ما سيساعد على خفض الأسعار.

وقالت رمسيس إن الزيادات الأخيرة في الأسعار في السوق المحلية نتيجة المضاربة على السلع.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد 25.8% في يناير، بارتفاع من 21.3% في الشهر السابق.

واعتبرت أن استخدام الروبل للتسوية بعيدًا عن العملة الأمريكية سيساعد في تخفيف الضغط على الطلب على العملة الأمريكية في مصر وهذا أفضل لمصر.

وأوضحت أن روسيا تسعى لزيادة تجارتها الخارجية مع الصين والدول العربية وإفريقيا في ظل العقوبات الغربية ومصر قد تصبح بوابة روسيا إلى الأسواق الأفريقية على المدى الطويل.