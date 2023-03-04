السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب جدول الدورى الإنجليزى قبل مباريات الجولة الـ26

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ26 من الأشياء الهامة التي يحرص محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم من متابعي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» في الإطلاع عليها قبل كل جولة من الجوالات، حيث يقدم لكم "الدستور" ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ26، وسط تقارب بعض الأندية في النقاط، وتهديد بعض المراكز، ويحسم ذلك المباريات المقبلة في منافسات الأسبوع 26 للبريميرليج.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط

1

آرسنال

25

19

3

3

13

23:56

33

60

2

مانشستر سيتي

25

17

4

4

13

25:64

39

55

3

مانشستر يونايتد

24

15

4

5

14

28:41

13

49

4

توتنهام هوتسبير

25

14

3

8

13

35:46

11

45

5

نيوكاسل يونايتد

23

10

11

2

15

15:35

20

41

6

ليفربول

24

11

6

7

14

28:40

12

39

7

فولهام

25

11

6

8

13

31:36

5

39

8

برايتون

22

10

5

7

16

29:39

10

35

9

برينتفورد

23

8

11

4

15

30:37

7

35

10

تشيلسي

24

8

7

9

14

25:23

-2

31

11

أستون فيلا

24

9

4

11

14

38:30

-8

31

12

كريستال بالاس

24

6

9

9

14

31:21

-10

27

13

نوتينغهام فورست

24

6

7

11

14

42:18

-24

25

14

ليستر سيتي

24

7

3

14

14

42:36

-6

24

15

وولفرهامبتون

25

6

6

13

13

35:18

-17

24

16

وست هام يونايتد

24

6

5

13

14

29:23

-6

23

17

ليدز يونايتد

24

5

7

12

14

39:29

-10

22

18

إيفرتون

25

5

6

14

13

36:17

-19

21

19

بورنموث

24

5

6

13

14

48:22

-26

21

20

ساوثهامتون

24

5

3

16

14

41:19

-22

18

أرسنال في الصدارة وليفربول في المركز الخامس 

ولا يزال أرسنال محلقًا في الصدارة دون منازع، فهو يملك 60 نقطة من 25 مباراة، فيما يملك فريق مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيف الدوري للنسخه الحالية إلى 55 نقطة من نفس عدد المباريات التي خاضها فريق أرسنال المتصدر لجدول، فيما يحاول فريق نادي ليفربول في تعديل موقعه في جدول الدوري والدخول للمربع الذهبي والمنافسة على اللقب في الموسم الحالي، لكنه حتى الآن لا يزال في المركز السادس من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى البريميرليج أرسنال في الصدارة ليفربول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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