السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق داخل جراج سيارات شرق الإسكندرية

حريق جراج بحي المنتزه
حريق جراج بحي المنتزه ثان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بداخل جراج بنطاق حي المنتزه ثان شرق المدينة، مساء الجمعة، أسفر عن اشتعال وتضرر عدد من السيارات، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بإندلاع حريق بشارع محمود جمعة بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وتم توجه قوات الشرطة والدفاع المدني على الفور.

وأصدر حي المنتزه ثان، تعليمات عاجلة على أثر رصد حريق داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة بالعصافرة، بمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، من قبل رجال إدارة المتابعة الميدانية بالحي، مع قوات الدفاع المدني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، و قد تبين أن الحريق أسفر عن اشتعال سيارة و تضرر سيارات أخرى، و جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

اشتعال وتضرر سيارات السيطرة علي حريق جراج الدفاع المدني الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المرتبات والمعاشات؟

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

تفاصيل مقتل محام على يد جاره لمنعه الأخير من التعدى على والدته فى الفيوم (فيديو)

القبض على ربة منزل وصديقها لقتلهما ابنتها ودفنها بمقلب قمامة فى الهرم

حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 لمواليد الأبراج النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟