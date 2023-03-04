السيطرة على حريق داخل جراج سيارات شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بداخل جراج بنطاق حي المنتزه ثان شرق المدينة، مساء الجمعة، أسفر عن اشتعال وتضرر عدد من السيارات، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بإندلاع حريق بشارع محمود جمعة بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، وتم توجه قوات الشرطة والدفاع المدني على الفور.

وأصدر حي المنتزه ثان، تعليمات عاجلة على أثر رصد حريق داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة بالعصافرة، بمتابعة أعمال السيطرة على الحريق، من قبل رجال إدارة المتابعة الميدانية بالحي، مع قوات الدفاع المدني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، و قد تبين أن الحريق أسفر عن اشتعال سيارة و تضرر سيارات أخرى، و جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.