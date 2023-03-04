السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يشغل بال المقبلين على الزواج ومحبين الذهب بشكل يومي معرفة سعر الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية عبر المحرك جوجل، حيث ارتفعت أسعار الذهب بمصر بنحو مبلغ 35 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم. 4-3-2023، متأثرة بارتفاع أسعار الأوقية في السوق العالمية.

 

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سعر الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر “الدستور” في هذه السطور سعر الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية وسعر أوقية الذهب والجنيه الذهب. 

 

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم السبت 4 مارس 2023، وجاءت كالتالي:

 

سعر الذهب عيار 21

افتتح الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية عند مستوى مبلغ 1760 جنيهًا في الجرام الواحد، واختتم التعاملات عند مبلغ 1795 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 4 مارس 2023

سجل اليوم السبت سعر الذهب عيار 24 مبلغ 2052 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 4 مارس 2023 

بلغ سعر الذهب اليوم السبت عيار 18 نحو قيمة بمبلغ 1539 جنيهًا للجرام.

 

سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت 4 مارس 2023 

حقق سعر الذهب اليوم السبت عيار 14 نحو 1197 جنيهًا للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 مارس 2023 

وصل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21، إلى 14360 جنيهًا.

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 أسعار الذهب عالميًا

وحققت أسعار الذهب عالميًا في الصباح ارتفاعًا بنسبة حوالي 2%، ما يعادل مبلغ 37 دولارًا، في تعاملات الأسبوع المنتهي في مساء أمس الجمعة، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية في منتصف شهر يناير الماضي، بفعل التراجع لسعر الدولار، وهبوط عائد جميع السندات الأمريكية وتكون بشكل قوي، مع المحاولة توقع المتعاملون في مسار السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي، وتحديد مصير سعر الفائدة خلال هذه الفترة المقبلة، تحت ظل تصريحات مشجعة من خلال بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي.

 

وافتتحت أوقية الذهب في بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى حوالي 1811 دولارًا، واختتمت التعاملات أمس الجمعة عند مستوى قيمة 1848 دولارًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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