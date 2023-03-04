هل تدمرت منشآت الطاقة فى أوكرانيا؟.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده لديها ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتها، بالرغم من الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال شميهال - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة - إن ما بين 40% و50% من منشأت الطاقة في بلاده تضررت في هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية خلال فصل الشتاء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، إلا أن بلاده تمكنت من إجراء العديد من الإصلاحات بفضل المعدات التي قدمها حلفاؤها.

وأوضح شميهال أن أوكرانيا تعتزم اتخاذ اجراءات من أجل تأمين بنيتها التحتية للطاقة لموسم الشتاء القادم.