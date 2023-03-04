السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تدمرت منشآت الطاقة فى أوكرانيا؟.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده لديها ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتها، بالرغم من الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وقال شميهال - في تصريح نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة - إن ما بين 40% و50% من منشأت الطاقة في بلاده تضررت في هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية خلال فصل الشتاء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص، إلا أن بلاده تمكنت من إجراء العديد من الإصلاحات بفضل المعدات التي قدمها حلفاؤها.

وأوضح شميهال أن أوكرانيا تعتزم اتخاذ اجراءات من أجل تأمين بنيتها التحتية للطاقة لموسم الشتاء القادم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

30 ألف شخص يشاركون فى مظاهرات لنشطاء المناخ بالنمسا

هنا الزاهد برفقة هنا شيحة بملابس الإحرام

لاتسيو يُوقف سلسلة انتصارات نابولى فى الدورى الإيطالى

إدانات دولية وإقليمية لتصريحات وزير إسرائيلى حول محو بلدة حوارة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

أولاً.. استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد مخطط.. نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية يدفعون باتجاه معاقبة السلطة الفلسطينية

كابينت «متكال»

تصريح قاسٍ.. كيف تناولت إسرائيل بيان مصر بشأن قرية «حوارة»؟