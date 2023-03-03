السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

انتهاء الشوط من «كابيتانو مصر» بفوز فريق حمادة إمام

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

استطاع فريق الكابتن حمادة إمام، إحراز هدفه الأول في شباك فريق الكابتن الراحل محمد عبد الوهاب، لتصبح النتيجة التراكمية للفريقين 3/0 لصالح فريق حمادة إمام.

فريق حمادة إمام

وسعى لاعبو فريق الكابتن محمد عبد الوهاب تحقيق التعادل في الشوط الأول من مباراة اليوم عن طريق الهجمات المتتالية ولكن لم يحالفهم الحظ في هذا الشوط.

وعبر الكابتن محمد بركات وكابتن سعد سمير عن الأداء المتميز للاعبي فريق كابتن حمادة إمام الذي يتميز بالسلاسة والتركيز الشديد والتعاون على أرض الملعب.

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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كابيتانو مصر فريق حمادة إمام فريق محمد عبد الوهاب اون اي الشركة المتحدة

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وائل لطفي

رسائل المنيا

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