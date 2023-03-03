محمد بركات: صلاح حال الكرة المصرية يبدأ من «كابيتانو مصر»

حل الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي، مع سعد سمير مدافع فريق فيوتشر، ضيفان على حلقة اليوم من برنامج “كابيتانو مصر” المذاع عبر قناة "ON E".

وقال محمد بركات: " إصلاح حال الكرة المصرية يبدأ من الرجالة الصغيرة دي".

وخلال الحلقة، دارت وصلة مزاح بين الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر.

كابيتانو مصر

بدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أقر أيضاً: