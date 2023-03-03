سعد سمير لمواهب «كابيتانو مصر»: «البرنامج فرصة هتخليكم نجوم كبار»

حل الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر، في ضيافة برنامج “كابيتانو مصر” والمذاع عبر قناة "ON E".

وخلال الحلقة دارت وصلة مزاح بين الثنائي محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق عضو اتحاد الكرة حالياً، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر.

وقال كابتن سعد سمير:" نفسي نبطل اللماضة والإفيهات دي علشان نطور ونصلح حال الكرة المصرية، ويا ريت نبعد عن بركات".

وتابع:" البرنامج فرصة كبيرة، هتخليكم تبقوا حاجة محترمة كده زي النجوم الكبار".

وعلق “بركات” ممازحاً سعد سمير، وكابتن سارة حسين، قائلاً:" طول عمري مش بوشين".

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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