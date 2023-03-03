الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة شخص أثناء تلقى واجب العزاء فى والده بالغربية

قبيل ساعة من رحيله
قبيل ساعة من رحيله

شهدت قرية شبرا ملس، التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقي واجب العزاء داخل سرادق العزاء الخاص بوالده بعد دفنه أمس حزنًا عليه، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي وشباب القرية المشاركين في العزاء.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم الشديد، مؤكدين أن الفقيد "محمد طلعت حماد" كان يتمتع بحسن السمعة وعمل الخير بالقرية والقرى المجاورة، وكان متعلقًا بوالده "طلعت حماد" الذي توفي عصر أمس وتم دفنه بعد صلاة العشاء بمقابر القرية، وبدأ ابنه الراحل في تلقي واجب العزاء عصر اليوم الجمعة، والذي شارك به الآلاف من أهالي المركز والمراكز المجاورة.

إلا أنه وأثناء وجوده داخل سرادق العزاء سقط أرضًا فتم نقله لأحد المراكز المتخصصة بالقرية، ليخبرهم الطبيب بوفاته، ليعودون به إلى منزله ومنزل والده ويبدأون من جديد مراسم تشييع جنازته ودفنه في مقابر القرية عقب أقل من 24 ساعة من رحيل والده.

مات حزن ا عليه توفي أثناء تلقي عزاء والده عزاء والد تشيع جنازته القرى المجاورة أهالى القرية قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية وفاة شخص في العقد الخامس من عمره الآلاف من أهالي

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