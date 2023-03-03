وفاة شخص أثناء تلقى واجب العزاء فى والده بالغربية

شهدت قرية شبرا ملس، التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقي واجب العزاء داخل سرادق العزاء الخاص بوالده بعد دفنه أمس حزنًا عليه، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي وشباب القرية المشاركين في العزاء.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم الشديد، مؤكدين أن الفقيد "محمد طلعت حماد" كان يتمتع بحسن السمعة وعمل الخير بالقرية والقرى المجاورة، وكان متعلقًا بوالده "طلعت حماد" الذي توفي عصر أمس وتم دفنه بعد صلاة العشاء بمقابر القرية، وبدأ ابنه الراحل في تلقي واجب العزاء عصر اليوم الجمعة، والذي شارك به الآلاف من أهالي المركز والمراكز المجاورة.

إلا أنه وأثناء وجوده داخل سرادق العزاء سقط أرضًا فتم نقله لأحد المراكز المتخصصة بالقرية، ليخبرهم الطبيب بوفاته، ليعودون به إلى منزله ومنزل والده ويبدأون من جديد مراسم تشييع جنازته ودفنه في مقابر القرية عقب أقل من 24 ساعة من رحيل والده.