الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

« اللهم أبقني خير البقاء».. أفضل أدعية شهر شعبان المبارك

أدعية شهر شعبان
أدعية شهر شعبان

ننشر لكم أفضل أدعية شهر شعبان المبارك، حيث لا يوجد أفضل من التقرب إلى الله بالدعاء، وفي هذه الأيام المفترجة يتساءل الكثيرين، عن أفضل أدعية شهر شعبان، حيث يعد من الشهور التي يتقرب بها الكثيرين لله.

أفضل أدعية شهر شعبان

اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان  من غير أن نرى دمعة حبيب ، ولا فِراق غالي ، ولا استمرارا مرض لقريب ، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين .

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كم باقي على رمضان؟ .. أفضل أدعية استقبال شهر الصيام 2023

اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل  خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.

اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك  ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق او كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب.. فأسالك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا.

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أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 28-2-2023

اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائد حاجته ، وعظم فيما عندك رغبته.

يا رب ها هي نسمات شهر شعبان قد هبّت على أرواحنا فأهله علينا بكلّ الخير والإيمان، وبلّغنا يا ربنا من بعده شهر رمضان، اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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