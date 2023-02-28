الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 28-2-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث عن أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الثلاثاء 28-2-2023 الملايين من المسلمين الراغبين في إحياء ليالي شهر شعبان 1444/2023، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث يحرص الملايين على الدعاء والطاعة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع خلال الثلث الأخير من الليل طمعًا في إرضاء الله سبحانه وتعالى.

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 28-2-2023

وذكرت العديد من الكتب أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 28-2-2023 عن التابعين والسلف الصالح لإحياء ليالي شهر شعبان المبارك بالعبادات والطاعات استعدادًا لشهر رمضان المبارك طمعًا في الرحمة والمغفرة والعتق من النار وهي كما يلي:

«اللهم إدني لا أحسن الدعاء وأنت أعلم بحالي و حاجتي ، وإن قصرت فأنت سبحانك تعلم غاياتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فأجبر خاطري من فيض نعمك.. اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم لا تدع قلبي يتكاسل عن طاعتك». 

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«اللهم إني أسألك الحظ العظيم الجميل، وأسألك القبول بين خلقك، وأن تسخر لي الأرض وما عليها وكل من وليتهم أمري.. اللهم إني أستودعك حياتي كلها خيرها وشرها واجعل حياتي القادمة خير وسعادة وتوفيق.. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك، و اجعلني أسعد خلقك، و تولني فيما توليت».

«اللهم لا ترفع عني غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرًا.. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هما فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم اجعل في هذا الفجر فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين».

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أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 26 فبراير 2023

 

«اللهم في فجر يومنا هذا أسألك أن ترزقني ما أريد وما احتاج إليه فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرحا وطمأنينة وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته».

«اللهم لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافل بكل خير.. اللهم لا تبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا.. ولا تغير  علينا حالًا إلا لأحسنه وأعنا على شكرك وحسن عبادتك».

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