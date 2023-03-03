الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

وقعت الإمارات وتركيا، اتفاق شراكة استراتيجية شاملة، وفقا لما قالته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة مع تركيا خطوة نوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين.

وقع الاتفاقية ممثلاً لدولة الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وقعها ممثلاً للجمهورية التركية محمد موش وزير التجارة ، ليستهل البلدان حقبة جديدة من التعاون الثنائي الذي يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية الاتصال المرئي بالرئيس رجب طيب أردوغان، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء معه وشكره لإتاحة الفرصة من خلال الاتفاقية لوضع خطوة أخرى نحو تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين، حسب بيان رسمي.

كما رحب بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، محمد بن زايد “ نهنئ أنفسنا بتوقيع الاتفاقية التي نعتبرها اتفاقية استثنائية مع بلد عزيز وصديق”.

كما أعرب عن شكره وتقديره للرئيس التركي لحرصه على رعاية توقيع هذه الشراكة المهمة رغم مشاغله الكبيرة في ظل ظروف الزلزال الذي شهدته تركيا

وجدد تأكيد وقوف دولة الإمارات إلى جانب تركيا معيناً ومساعداً..وقال “ هذا هو نهجنا توارثناه عن والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في مد جسور التعاون والتضامن مع الشعوب الشقيقة والصديقة”.

وأشار إلى أن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و 112% عن عام 2020 .. لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.