التاريخ ينحاز للزمالك أمام بيراميدز في مواجهاتهما بالدوري الممتاز

مباراة مرتقبة، سيخوضها فريق الزمالك، مساء اليوم، عندما يلتقي نظيره بيراميدز، في المواجهة التي ستجمعهما على ستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريقان 9 مباريات، في مسابقة الدوري، منذ تغير اسم فريق الأسيوطي إلى بيراميدز، وانتقال ملكيته إلى تركي آل الشيخ في عام 2018.

وينحاز التاريخ لمصلحة الزمالك، الذي حقق الفوز في خمس مباريات، مقابل فوز وحيد لبيراميدز، مقابل ثلاث تعادلات.

ويستعرض «الدستور» تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

المواجهة الأولى كانت في الدور الأول لموسم 2018-2019، والتي أقيمت يوم 24 يناير عام 2019.

المباراة التي استضافها ملعب (بيترو سبورت)، انتهت بالتعادل الإيجابي، بثلاثة أهداف لكل منهما.

وسجل أهداف الزمالك، كل من فرجاني ساسي (هدفين)، ومحمود علاء، بينما سجل أهداف بيراميدز، كل من البوركيني إريك تراوري، والبرازيلي كينو، والسوري عمر خربين.

المواجهة الثانية، كانت في الدور الثاني لموسم 2018-2019، والتي أقيمت يوم 23 أبريل عام 2019.

أقيمت المباراة على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت بفوز بيراميدز، بهدف دون رد، سجله علي جبر.

المواجهة الثالثة، أقيمت في 12 ديسمبر عام 2019، ضمن منافسات الدور الأول للدوري (موسم 2019-2020).

المباراة التي أقيمت على ملعب (بيترو سبورت)، انتهت بفوز الزمالك، بهدفين دون رد، سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء.

المواجهة الرابعة، أقيمت في الثالث من سبتمبر عام 2020، في منافسات الدور الثاني للدوري (موسم 2019-2020).

المباراة التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي، انتهت بفوز الزمالك، سجلهما مصطفى محمد والكونغولي كاسونجو كابونجو.

المواجهة الخامسة، أجريت يوم 17 ديسمبر 2020، في إطار الدور الأول لمسابقة الدوري (موسم 2020-2021)

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. سجل هدف بيراميدز، أحمد الشيخ، وتعادل مصطفى محمد للزمالك.

المواجهة السادسة، أجريت يوم 2 مايو 2021، في إطار الدور الثاني لمسابقة الدوري (موسم 2020-2021).

وانتهى اللقاء، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسجل عبدالله السعيد لبيراميدز، بينما سجل المغربي أشرف بن شرقي، هدف الزمالك.

المواجهة السابعة، أقيمت يوم 6 أبريل 2022، في إطار الدور الأول لمسابقة الدوري (موسم 2021-2022).

وانتهت المباراة، بفوز الزمالك على بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ثلاثية الزمالك، كل من أشرف بن شرقي، وعمر السعيد، وإمام عاشور. بينما سجل هدفي بيراميدز، كل من علي جبر والجنوب إفريقي فاخري لاكاي.

المواجهة الثامنة، أقيمت يوم 1 أغسطس 2022، في إطار الدور الثاني لمسابقة الدوري (موسم 2021-2022).

وانتهت المباراة، بفوز مستحق للزمالك، بثلاثية نظيفة، سجلها كل من أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري، وشيكابالا.

المواجهة التاسعة، أقيمت في 11 ديسمبر الماضي، ضمن الدور الأول للموسم الحالي من الدوري (موسم 2022-2023)

وانتهت المباراة، بفوز الزمالك، بهدف دون رد، سجله مصطفى شلبي.