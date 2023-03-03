إسعاد يونس بـ«عكاز حديدى» فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية

حضرت الفنانة إسعاد يونس لمقر نادي نقابة المهن التمثيلية النهري، منذ قليل، للإدلاء بصوتها في الانتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة اليوم الجمعة، وظهرت وهي متكئة على على عكاز حديدي.

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجرى في نادي النقابة النهري بالجيزة، وتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في الساعات الأولى من الاقتراع، حيث يحرص النجوم على التواجد في انتخابات نقابتهم، وحضر، حتى الآن، من النجوم الفنان يحيى الفخراني وأحمد السقا وطارق لطفي.

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبوموسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من حكمت عاطف وعلي كمال وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء سويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت في شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس إدارة النقابة، حيث حصل وقتها منير مكرم على 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.

وترشح على منصب النقيب 3 أعضاء من نقابة المهن التمثيلية، هم الفنان أحمد السيد عبدالمطلب- أحمد السيد أبوموسى، الفنان حلمي محمد إبراهيم فودة- حلمي فودة، الفنان أشرف زكى "النقيب الحالي".

بينما ترشح على 6 مقاعد لعضوية نقابة المهن التمثيلية، أحمد بدير، نهال عنبر، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أشرف طلبه، عفاف رشاد، هند عاكف، حكمت عاطف، على كمال،محمد عاشور، محمد صلاح آدم، صلاح طافش، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم من نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في نهاية اليوم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث