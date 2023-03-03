الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بـ288 مليون جنيه.. معلومات عن كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي بالإسكندرية

كوبري بتقاطع الذراع
كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي

على مدار الـ٨ سنوات الماضية، شهد قطاع الطرق والكباري والأنفاق طفرة كبيرة في مختلف المحافظات والمدن والقرى، بهدف تقليل المسافات وتقريب الأماكن من بعضها، في إطار خطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والارتقاء بكل المدن والقرى بشتى المحافظات.

وضمن مشروعات الدولة المصرية في محافظة الإسكندرية، في قطاع الطرق والكباري والأنفاق، جاء مشروع إنشاء كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي، والذي تم تنفيذه في سبتمبر 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يإجمالي تكلفة 288 مليون جنيها.

ويتكون مشروع إنشاء كوبري تقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي من  كوبرى رئيسي يهدف لنقل الحركة القادمة من طريق «الإسكندرية-مطروح» بطول 1 كم وعرض 12.8 م بواقع 3 حارات مرورية إلى الطريق الساحلي، والقادم من طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي عن طريق وصلة الذراع البحري إلى الطريق الساحلي بطول 250 م وعرض 8 أتار بواقع 2 حارة مرورية، بالإضافة إلى كوبرى دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية في اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية بطول 840 م وعرض 7.2 م  بواقع 2 حارة مرورية. 

كما تم تشييد عدد من المشروعات الضخمة الأخرى والتي من ضمنها مشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، تطوير محطة الإسكندرية للسكك الحديدية، إنشاء محور 54 للربط مع محور أبوذكري، إنشاء كوبري كم 21 بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي، إنشاء كوبري الدوران للخلف بالعامرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتطوير وتوسعة كوبري العجمي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وشهدت مدينة برج العرب الجديدةعددًا من المشروعات في قطاع الطرق، والتي منها تنفيذ 5 مشروعات بقيمة حوالي 850 مليون جنيها، والتي تشمل أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12 كم.

إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي كوبري بتقاطع الذراع البحري كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي الطريق الساحلي قطاع الطرق والكباري والأنفاق

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وائل لطفي

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