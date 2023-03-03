على مساحة 15 ألف متر... تفاصيل إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الاسكندرية

على مدار الـ8 سنوات الماضية، شهدت الدولة عدد من المشروعات القومية على كافة المستويات في مختلف القطاعات وفي العديد من قرى ومحافظات مصر، واشتملت مشروعات الدولة على نواح مختلفة وشاملة، حيث اهتمت بتطوير وتشييد المرافق والمنشآت من بينها إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية يحل أزمة استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، كما يسهم في خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها في المستقبل.

يعد مشروع الجراج متعدد الطوابق ميناء الإسكندرية، ضمن مشروعات الدولة في قطاع الخدمات العامة، التي تم تنفيذها في سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة 407 مليون جنيها، على مساحة 15 ألف متر.

ويتكون مشروع الجراج بميناء الإسكندرية من 5 طوابق، يتسع إلى ما يزيد عن 3500 سيارة، بهدف توفير ساحات أكبر بالميناء وكانت تستغلها السيارات المستوردة، حيث يستقبل ميناء الإسكندرية سنويا قرابة 22 ألف سيارة، وقد تم تنفيذه من خلال شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل.

ويضم 2 كور حركة، وكوبري ربط للمشاة لمستخدمي الجراج، ومنطقة محطة الركاب البحرية ومنطقة المارينا، كما يشمل 2 مصعد للركاب والمعاقين، بالإضافة إلى 2 سلم متحرك وسلالم للطوارئ، وتم تخصيص مساحة 15 ألف متر مسطح لتنفيذ المشروع.

وصُمم الجراج بأحدث التقنيات وتوفير عوامل السلامة مُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكتروني في السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقًا لأحدث النظم المتبعة، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة ومن المفترض أن يمثل نقلة كبيرة في مشروعات النقل البحري بالميناء.