مشروع «مسام» ينزع 4811 لغما وعبوة ناسفة في اليمن خلال فبراير

أصدر المركز الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن شهر فبراير 2023، حيث توزع إجمالي ما تم نزعه في إطار مهمته الإنسانية المستمرة كالآتي "809 لغماً مضاداً للدبابات و 29 لغماً مضاداً للأفراد، و 3912 ذخيرة غير منفجرة، و61 عبوة ناسفة، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة 789.942 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» وحتى الآن وصل 389706 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد بلغ إجمالي المساحة المطهرة 44.635.070 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.



وخلال شهر فبراير نفذ مشروع مسام 3 عمليات إتلاف وتفجير لـ3670 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بدقة عالية ومهنية كبيرة، حيث كللت هذه العمليات بالنجاح في ظروف تراعى كما دأب مسام دائماً، سلامة الفرق والمدنيين كأعلى قمة لأولويات مهمته الإنسانية في اليمن.



