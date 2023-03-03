تكلفتها 50 مليار جنيه.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات 2023

زيادة المرتبات والمعاشات ، يبحث كثير من المواطنين علي محركات البحث "جوجل" عن موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات 2023 وقيمتها ، بعد اعلان الرئيس السيسي امس زيادة بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023.

ويستعرض “الدستور” خلال هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن الزيادة الجديدة في المرتبات 2023 ، وموعد صرفها وقيمتها والمقرر تنفيذها اعتبارا من أول إبريل 2023.

موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات 2023

انحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي الي المواطنين محدودي ومنعدمي الدخل بعد ان اعلن عن حزمة جديدة من القرارات للحماية الاجتماعية و الزيادة الجديدة في المرتبات 2023 والتي اسعدت ملايين المواطنين ويستفيد منها نحو 60 مليون مواطن، منها زيادة الحد الادني للاجور ليصبح 3500 جنيه وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بقيمة 1000 جنيها وزيادة اصحاب المعاشات 15 % وسيتم تطبيق هذه القرارات بداية شهر ابريل 2023.

50 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات والاجور

قالت وزارة المالية ان تنفيذ حزمة القرارات الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الخميس الخاصة بزيادة الأجورللعاملين بالجاز الاداري للدولة والقطاع الحكومي ستكلف الدولة نحو 50 مليار جنيه.

واشارت الوزارة الي ان الزيادة لن تقل عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى كوادر أخرى بينها المهن الطبية، التي كان تتراوح قيمة البدل للعاملين بها من 700 جنيه إلى 1200 جنيه.

ونوهت وزارة المالية الي ان قيمة الأجر الشهري للدرجة الثالثة للمهن الطبية سيقترب من 5 آلاف جنيه، ووفقا للقرارات الجديدة يتم إضافة قيمة مقطوعة لتصل قيمة الزيادة إلى ألف جنيه، لكن في بعض الحالات قد تصل الزيادة إلى 1300 جنيه.

الزيادة الجديدة في المرتبات 2023

- زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها ليكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها ليكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة ليكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة ليكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

موعد زيادة المرتبات 2023 وزيادة الحد الأدنى للاجور

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد المستفيدين من زيادة المعاشات بنحو 11 مليون مواطن بقيمة تصل 55 مليار جنيه شهريا والتي سيبدا تطبيقها من اول ابريل 2023 بنحو 15 % والتي تتراوح بين 170 جنيهًا كحد ادني الي 1635 جنيهًا كحد أقصى في حين تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه خلال أبريل ومايو ويونيه.

وجري رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.