الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات 2023 وموعد التطبيق

المعاشات
المعاشات

يبحث المواطنين على محرك جوجل عن تفاصيل نسبة زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجموعة من القرارات لتحسين دخول العاملين فى الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، من خلال زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات وموعد تطبيق الزيادة الجديدة، يستعرضها لكم «الدستور» فى السطور التالية.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات 2023

اولاً: 

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة 

  • بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
  • بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

تفاصيل زيادة المعاشات 2023

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الموافق 2 مارس 2023، في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، وحرص على لقاء عدد مع المواطنين بقرى حياة كريمة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة، والتى تعد أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100 % بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.

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موعد تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور والمعاشات 2023

وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الزيادة الجديدة فى المعاشات والأجور اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمتطوعين تقديرا لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات في قرى حياة كريمة بمراكز ومحافظة المنيا، والتي سعت لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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