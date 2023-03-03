الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه فى القاهرة

أموال
أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة ممارسة نشاط إجرامي بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين، بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباحًا شهرية.

إلا أنهم استولوا على تلك المبالغ لأنفسهم وامتنعوا عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونية 10 مليون جنية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الوحدات السكنية تلقى مبالغ مالية جرائم الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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