الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

دراسة: تنمية المنيا انعكاس للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

المنيا عروس الصعيد
المنيا عروس الصعيد

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان، تنمية المنيا "عروس الصعيد" كجزء من خطة التنمية المستدامة 2030، موضحة أن ما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية ما هو إلا انعكاس للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة بوصفهما من أهم الركائز الأساسية. 

وأوضحت الدراسة أن محافظة المنيا كانت واحدة من بقاع التنمية التي شهدت عددا من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، والتي تستهدف تحقيق مستهدفات المؤشرات التنموية لعام 2030، من خلال تكامل مستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030، فالأجندة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ترتكز على مبدأ عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب.

وأضافت أنه إيمانا بأهمية توطين أهداف التنمية المستدامة إقليميا، بما يؤدي إلى تحقيق رؤية مصر 2030، فمن المهم الإشارة إلى أبرز المؤشرات الفرعية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتدقيق الوضع الراهن وما قبل البدء بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بالمحافظة.

وأشارت الدراسة إلى أن المحافظة تحتاج إلى بعض التنمية الثقافية والتعليمية، الأمر الذي يسهم في خفض نسبة السيدات اللاتي يتعرضن لعنف بدني بمعدل 2% سنويًا للوصول للمستهدف، وخفض معدلات الأمية بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون مدربون. 

وتطرقت الدراسة إلى أنه خلال الثماني سنوات الماضية، تم إطلاق عدد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمحافظة، وتنمية الإنسان المصري، ورفع مستوى معيشته، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات بمنطقة الصعيد، وفتح أفق التوسع العمراني المستدام بهذه المنطقة، ومن أهم محاور التنمية السكانية وسبل الحياة اليومية للمواطنين التي تم تنميتها خلال السنوات الماضية، الاهتمام بتوفير سكن يتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية، بخلاف تطوير العشوائيات؛ فتم وجارٍ تنفيذ 25.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 9.8 مليارات جنيه بمحافظة المنيا. 

وأوضحت أنه تم وجاري تنفيذ استثمارات بمحافظة المنيا بتكلفة تقدر بحوالي 143 مليار جنيه، كان لمشروع حياة كريمة النصيب الأكبر منها، ومن أهم محاور التنمية المكانية وسبل الحياة اليومية للمواطنين التي تم تنميتها خلال السنوات الماضية، الاهتمام بتوفير سكن يتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية، بخلاف تطوير العشوائيات؛ فتم وجارٍ تنفيذ 25.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة 9.8 مليارات جنيه بمحافظة المنيا.

واستطردت أنه في سبيل تنمية الإنسان، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن خاصة بمجال الصحة، كان إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة بالمحافظة بخطة العام المالي 2021/2022 حوالي 373.5 مليون جنيه.

وبلغت تكلفة الانتهاء من 101 مشروع بقطاع الصحة نحو 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2022.

وهو ما أسفر عن ارتفاع عدد المرضى الذين تم علاجهم عام 2021، فبلغ 146.59 ألف حالة مقارنة بنحو 78.21 ألف حالة عام 2014. 

الاستثمارات العامة الإنسان المصري الخدمات المقدمة للمواطن الدراسات الاستراتيجية المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية رؤية مصر 2030

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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