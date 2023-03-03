حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 3 مارس 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب.

عاطفياً: كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية.

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم .

برج الثور

مهنياً: تتحمس لفكرة تراودك، لحلم لا تجرؤ على البوح به، تتضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.

عاطفياً: تعرف كيف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة.

صحياً: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهمل وابتعد عن الأجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك.

برج الجوزاء

مهنياً: تتلقى تأثيرات إيجابية هذا اليوم، وتجعلك جملة معطيات إيجابية تنطلق بثقة بالنفس.

عاطفياً: تتأثر بأحد المقربين منك وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح..

صحياً: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك. حافظ على هذا الوضع قدر الإمكان.

برج السرطان

مهنياً: تتاح لك فرص مميزة تتعلق بعملية نشر أو ترويج أو بيع، كن جاهزاً لبعض العروض والتطورات.

عاطفياً: تمضي هذا اليوم بالقرب من الأصدقاء، مغادراً الجمود، مستغنياً عن العقلانية التي عرفت بها.

صحياً: وضعك الجسدي جيد، تتبع في حياتك نظاماً متوازناً يؤمن لك الاستقرار صحيا.

برج الاسد

مهنياً: تصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان..

عاطفياً: قدرتك على الإقناع فائقة، وهذا من شأنه المساعدة في تبرير الخطوات المقبلة مع الشريك..

صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدّعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص.

برج العذراء

مهنياً: اذا كنت تبحث عن أفضل السبل لتعزيز موقعك في العمل، ستجد أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك..

عاطفياً: حين تكون الثقة غير موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات ستكون عنوان المرحلة المقبلة..

صحياً: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.

برج الميزان

مهنياً: استفد من علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي، لكن إياك واستغلال الآخرين.

عاطفياً: يشهد هذا اليوم بعض التذمّر من الشريك، لأن تصرفاتك الأخيرة دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة في هذا الاتجاه.

صحياً: التنبه إلى نوعية المكوّنات في بعض الأطعمة ضروري جداً..

برج العقرب

مهنياً: قد تتاح لك فرصة قيادة احد المشاريع ، لكن الأمر يسبب بعض الاحتكاكات، كن واثقاً بنفسك.

عاطفياً: تمضي مع الشريك أوقاتاً جيدة، وتشعر بالانسجام في محيط العائلة.

صحياً: قد تجد نفسك منزعجاً ولا تشعر بالراحة المعهودة الأمر قد يكون ناتجاً من تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

برج القوس

مهنياً: تطور جديد في العمل يفتح أمامك الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء المخلصين.

عاطفياً: توقّع فرصاً جديدة ونجاحاً وتطوّرات ممتازة وأحلاماً رومانسية وعلاقات مميّزة جدّاً.

صحياً: يوم من الراحة يعيد الأمور إلى نصابها على الصعيد الصحي.

برج الجدي

مهنياً: قد تسمع أخباراً تحزنك كثيراً، العلاقات عدائية نوعاً ما بينك وبين الزملاء في المهنة.

عاطفياً: المفاجآت هي سيدة الموقف في حياتك العاطفية هذا اليوم، وقد تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى قصة حب حقيقية.

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام العابرة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.

برج الدلو

مهنياً: تعيش يوما جيدا جدا يجعلك أكثر انفتاحاً وسلاسة وتشعر بالانتعاش، وتعالج شأناً مهنياً.

عاطفياً: خطوات مهمة وإيجابية في حياتك العاطفية، ولا سيما إذا كنت متزوجاً.

صحياً: خذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء.

برج الحوت

مهنياً: تبدأ هذا اليوم بإجراء تغييرات إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية.

عاطفياً: يحاول الشريك إسعادك بشتى الوسائل، وتظهر له بدورك الاهتمام الكافي، وتقدم له الكثير من الهدايا القيمة.

صحياً: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدمها إليك أحد الأصدقاء، استرح بعض الشيء وتجنّب الصخب والضغوط اليومية.