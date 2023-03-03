«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس وتمثلت التوصيات في الآتي.

- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي

- حصاد الحقول التي وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%.

-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوما.

-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف.

- الفرز والتدريج والتعبئة.

- إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري

- الاستمرار في نقاوة الحشائش.

- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس.

- استمرار عمليات الري بانتظام.

- إنتاج البصيلات بالوجه القبلي

-الاستمرار في نقاوة الحشائش.

- إجراء الرش الوقائي والدوري ضد حشرة التربس والبياض الزغبي واللطعة الأرجوانية.

- انتظام عملية الري.

- إنتاج بذور البصل "البصل الروس"

- إجراء نقاوة الحشائش

- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية

- منع الرش الحشري حنى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار

- إجراء عملية الري بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الري على الحامي.