الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائى عن قرى السنطة وزفتى للصيانة

فصل التيار
فصل التيار

يجرى قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربى عن محطة محولات السنطة، وذلك غدًا السبت من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.

وأشار قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية يتضمن مدينة السنطة بالكامل، وبخطوط الريف سيشمل قرى، الجعفرية، والبذنجانية، وسحيم، وميت اليث، وميت ميمون، وشندلات، والجميزة، والمنشأة الكبرى، ومسهلة، وميت المخلص، وميت غزال، وشنيرة، والبندرة، وكفرالحاج داود، وشنراق، والعزب التابعة لتلك القرى.

وأضاف القطاع، وبخطوط الريف بفرع كهرباء مركز زفتى، قرى ميت المخلص، وكفرحسين، وشرشابة، والسحيمية، والعزب التوابع.

وفي ذات الإطار، نظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 23 كشافًا وتركيب 6 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

غد ا فصل التيار الكهربي عن قري السنطة وزفتي للصيانة 24 ساعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التيار الكهربي الوحدة المحلية تركيب كشافات رئيس مركز ومدينة زفتي قطاع كهرباء شرق الغربية كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا

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وائل لطفي

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