BBC عن اكتشاف ممر جديد داخل هرم خوفو: أقدم وأكبر المعالم الأثرية

أبرزت شبكة بي بي سي، إعلان مصر اكتشاف ممر جديد داخل هرم خوفو بطول 9 أمتار، والذي اعتبرت اكتشافا كبيرا ومهما لأقدم وأكبر المعالم الأثرية على وجه الأرض.

وقالت الشبكة، في تقريرها، أن مسؤولي الآثار المصريون أكدوا وجود ممر داخلي مخفي فوق المدخل الرئيسي لهرم الجيزة الأكبر، حيث أظهر فيديو من منظار داخلي الجزء الداخلي من الممر الذي يبلغ طوله 9 أمتار (30 قدمًا) وعرضه 2.1 مترًا (7 أقدام).

ويقول المسؤولون إنه كان من الممكن أن يكون قد تم إنشاؤه لإعادة توزيع وزن الهرم حول المدخل أو غرفة أخرى لم يتم اكتشافها بعد، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 2016 باستخدام تقنية تصوير تسمى التصوير الشعاعي.

وتمكن فريق من العلماء من مشروع ScanPyramids من استشعار تغيرات الكثافة داخل الهرم من خلال تحليل كيفية اختراق الميونات له ، وهي منتجات ثانوية للأشعة الكونية التي تمتصها الأحجار جزئيًا فقط.

كشفت التقنية غير الغازية عن مساحة فارغة خلف الوجه الشمالي للهرم الأكبر ، حوالي 7 أمتار فوق المدخل الرئيسي، في منطقة يوجد بها هيكل حجري شيفرون.

وتم إجراء المزيد من الاختبارات باستخدام الرادار والموجات فوق الصوتية قبل إدخال منظار داخلي بعرض 6 مم (0.24 بوصة) من خلال مفصل صغير بين الأحجار التي تتكون منها.

وتم الكشف عن اللقطات من الكاميرا في مؤتمر صحفي بجانب الهرم أمس الخميس، وأظهرت ممرًا فارغًا بجدران مصنوعة من كتل حجرية منحوتة تقريبًا وسقفًا حجريًا مقببًا.

وقال مصطفى وزيري ، رئيس المجلس الأعلى لمصر، سنواصل المسح حتى نرى ما يمكننا القيام به لمعرفة ما يمكن أن نكتشف تحته، أو بمجرد نهاية هذا الممر".

وقال التقرير تم بناء الهرم الأكبر، الذي يبلغ ارتفاعه 146 مترًا، على هضبة الجيزة خلال الأسرة الرابعة على يد الفرعون خوفو، أو خوفو، الذي حكم من حوالي 2609 قبل الميلاد إلى 2584 قبل الميلاد.

على الرغم من كونها واحدة من أقدم وأكبر المعالم الأثرية على وجه الأرض ، إلا أنه لا يوجد إجماع حول كيفية بنائها.

وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس إن الممر يمثل "اكتشافا كبيرا" من شأنه أن "يدخل منازل ومنازل الناس في جميع أنحاء العالم لأول مرة".

وقال أيضًا إنه قد يساعد في الكشف عما إذا كانت حجرة دفن الملك خوفو لا تزال موجودة داخل الهرم.

وتكهن بأنه قد يكون هناك "شيء مهم" في المساحة الواقعة أسفل الممر ، ثم أضاف: "أنا متأكد أنه في غضون بضعة أشهر من الآن يمكننا أن نرى ما إذا كان ما أقوله صحيحًا أم لا".