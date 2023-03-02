بعد وفاة الملكة إليزابيث.. أين يعيش أفراد العائلة الملكية؟

أثار قرار الملك تشارلز الثالث، جدلاً واسعاً، بعد مطالبته الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، بإخلاء منزلهما في "فروجمور كوتيدج"، وذلك استعداداً لانتقال شقيق الملك، الأمير أندرو إليه، وسط تكهنات بعدم قدرة الأخير على توفير تكاليف منزله الحالي الضخم باهظ الثمن.

قرار الملك تشارلز، فتح المجال للحديث عن أماكن إقامة أفراد العائلة الملكية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي، ولاسيما مع تغيير بعض أفراد العائلة محل إقامتهم، على خلفية ألقابهم الجديدة.

تغيير الوظائف الملكية بعد وفاة "إليزابيث"

عندما توفيت الملكة، أصبح أمير ويلز السابق - تشارلز- العاهل الجديد للمملكة المتحدة، ومع هذا اللقب الجديد بات يملك الكثير من الممتلكات، والتي من ضمنها قائمة طويلة من العقارات، سواء التي اشتراها الملك تشارلز وزوجته كاميلا باركر، أو التي ورثها بعد وفاة والدته.

مجلة people رصدت أماكن إقامة العائلة الملكية بعد وفاة الملكة إليزابيث، وأبرزها:



تشارلز وكاميلا

بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تم تنصيب الملك تشارلز ملكًا جديدًا للمملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، نمت محفظته العقارية، مما ترتب عليه توسيع ممتلكاته عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز.

قبل وفاة الملكة، كان لدى تشارلز وكاميلا (الآن الملكة القرينة) ست عقارات خاصة بهما.الآن يضيفون أيضًا منازل الملكة الراحلة، بما في ذلك منزلها المفضل، بالمورال، حيث توفيت .

قصر باكنغهام هو من بين المساكن التي ورثها الملك تشارلز بعد وفاة الملكة، وهو أشهر سكن ملكي في المملكة المتحدة، حيث سيقيم بشكل دائم هناك، تاركًا وراءه مقر إقامته الرئيسي الذي أقام به فترة طويلة، كلارنس هاوس ، بالقرب من قصر سانت جيمس في لندن.

ويليام وكيت

انتقل وليام وكيت - أمير وأميرة ويلز - مؤخرًا من قصر كنسينجتون في لندن إلى منزلهما الجديد، Adelaide Cottage، في وندسور . سيعيش أطفالهم، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس معهم .

كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار ويليام وكيت الانتقال هو الاقتراب من مدرسة أطفالهما الجديدة في بيركشاير.

هاري وميجان

عاش الأمير هاري وميغان ماركل في Frogmore Cottage في وندسور، قبل خروجهم من العائلة المالكة، ولكنهم لاحقاً، انتقلوا إلى أمريكا الشمالية ، حيث عاشوا في عدة مواقع مختلفة - بما في ذلك قصر بيفرلي هيلز لتايلر بيري لفترة قصيرة .

وبعد التنقل من فانكوفر وكندا ولوس أنجلوس، قرر الزوجان الاستقرار في مونتيسيتو ، كاليفورنيا .

وحتى وقت قريب كان الثنائي لا يزالان يملكان Frogmore Cottage، ولكن بعد إصدار هاري مذكراته المثيرة للجدل spare، جاء قرار الملك تشارلز بمعاقبته عبر اتخاذ قرار بإخلاء المنزل وتسليمه إلى الأمير أندرو.