الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب "المؤتمر" يدشن مشروع اكتشاف للموهوبين بحضور نجوم الفن

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

دشن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، اليوم مشروع اكتشاف موهوبين مصر في مؤتمر صحفي بقاعة الربان عمر صميدة بمقر الحزب الرئيسي لاكتشاف المواهب والإبداعات في مختلف المجالات الفنية بالتعاون مع جمعية الموهوبين، بحضور كوكبة من فناني مصر مصر على رأسهم الفنان علاء مرسي والفنان عبدالرحيم حسن والفنان شريف باهر وكوكبة من الصحفيين والرموز الفنية والإبداعية.

وأتى التدشين في إطار خطة الحزب لنشر الوعي والثقافة ومحاربة الفكر المتطرف، وفي إطار توجهات القيادة السياسية، والتي تستهدف التثقيف والتوعية والتنوير؛ لمواجهة حرب العقول والأفكار والشائعات.

وشهد تدشين المشروع عددًا كبيرًا ولفيفًا من قيادات ورموز حزب المؤتمر على رأسهم النائب اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ ولواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس والنائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب ودكتور صالح السقا مساعد رئيس حزب المؤتمر للجان المتخصصة، وعدد من قيادات الأمانة المركزية واللجان المتخصصة.

جدير بالذكر أن حزب المؤتمر يدرك جيدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الوعي والثقافة في ظل متغيرات وتحديات غير مسبوقة يمر بها العالم بأسره.

التثقيف والتوعية اكتشاف المواهب الربان عمر صميدة الفنان علاء مرسي الفنان شريف باهر حزب المؤتمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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