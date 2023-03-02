«رجال الأعمال»: 40 مليون مواطن يستفيدون من التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور

أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد برجال الأعمال، بقرارات الرئيس السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15 ‎%‎ وزيادة الحد الادني للأجور للمواطنين، بما يسهم في محاربة غول الغلاء التي جاءت نتيجة للحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت علي اقتصاديات ألعالم.

وقال “عبد اللاه” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الرواتب للعاملين بالدولة تستهدف دعم مابين 35 إلى 40 مليون مواطن وذلك لتخفيف تداعيات ارتفاع الاسعار وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين مما يدل علي انسانية وشعوره بقدر المعاناة التي يعيشها المواطن، بينما زيادة المعاشات تستهدف 11 مليون موطن، لافتا إلى أن إجمالي المستفدين من قرارات الرئيس يقترب من 55 مليون مواطن.

و أضاف “عبد اللاه” أن هناك نية واضحة لدي الدولة لتحسين رواتب الموظفين بالدولة فهي الزيادة الخامسة على التوالي والتي تساهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة وتقليص حجم التضخم.

وأشاد المهندس داكر عبد اللاه ، بجهود الدولة لتنمية الصعيد والتي تشجع علي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمحافظات حيث قامت الدولة بضخ 1.5 تريليون جنيه لتنمية الصعيد خلال 8 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلد كما تم تنفيذ 188 الف وحدة سكينة وتنفيذ 4119 مشروع لتنمية بمحافظات الصعيد في قطاع النقل ومحطات الكهرباء واستصلاح 550 الف فدان كما تم تنفيذ 2628 وحدة صناعية وفرت 26 الف فرصة عمل للشباب لتنمية صعيد مصر.