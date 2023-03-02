محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة بـ38 نقطة.

ويدير محمد عادل، المباراة كحكم ساحة ومحمود أبو الرجال حكم مساعد أول وهاني خيري حكم مساعد ثاني، أما محمد يوسف فسيكون حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو، ويوسف البساطي حكم مساعد فيديو.

أما مباراة فيوتشر والإسماعيلي التي ستقام في الخامسة مساء على ستاد السلام، فيتولى محمد الصباحي إدارة المباراة تحكيميًا.

أما أحمد عبد المنعم فهو حكم مساعد أول وكريم السعيد حكم مساعد ثاني، وعاطف حسين حكم رابع، أما حسام عزب حكم تقنية الفيديو وأحمد لطفي حكم مساعد لتقنية الفيديو.