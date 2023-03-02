الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجازاة مسئول سابق تقاعس عن تفريغ الكاميرات بسبب سرقة «لاب توب»

محكمة
محكمة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الأمن بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سابقًا، بعقوبة اللوم على خلفية اتهامه بالتقاعس عن فحص الكاميرات لكشف واقعة سرقة جهاز اللاب توب الخاص بالمحالة الثانية عهدتها عام ٢٠١٩ .

ووجهت النيابة الإدارية للمحال الأول "ه.ع"، تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الكاميرات لكشف واقعة سرقة جهاز اللاب توب الخاص بالمحالة الثانية عهدتها عام 2019، منذ الإبلاغ بالواقعة مما ترتب عليه عدم تحديد الفاعل وخروج الجهاز من مقر الأكاديمية، فضلًا عن تراخيه في تنفيذ تأشيرة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة 6/1/2020 بفحص الكاميرات وتعريفها مما ترتب عليه عدم إمكانية مراجعة التسجيلات الخاصة بالواقعة.

كما نُسب للمحالة الثانية، ارتكاب جريمة الإهمال في الحفاظ على عهدتها، مما ترتب عليه سرقة جهاز اللاب توب المسلم إليها كعهدة والذي تبلغ قيمته الدفترية حوالي 23 ألف جنيه.

المحكمة التأديبية مدير عام الأمن بأكاديمية البحث العلمي عقوبة اللوم فحص الكاميرات تقاعسا

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