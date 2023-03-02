الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عضو بـ«خارجية النواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور يخفف حدة ارتفاع الأسعار عن المواطنين

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، لتحسين دخول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وحاملى درجات الماجستير والدكتوراه وأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة بزيادة مرتباتهم الشهرية، تبعث برسالة طمأنينة للمواطنين أن الرئيس يشعر بمعاناتهم ويشاركهم إياها.

وشددت عضو مجلس النواب، فى بيان لها اليوم، على ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية، بمختلف محافظات الجمهورية حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها وتعين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء، ويشدد على قدرة الدولة على ضبط الأسواق وإعادة التوازن إلى أسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية، ويؤكد وقوف المصريين خلف الدولة لاجتياز تلك الأزمة الشديدة الناتجة عن أزمتى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت إيلاريا حارص، أن تنمية محافظات الصعيد أصبحت على رأس أولويات الدولة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، لتتعافي من سنوات الإهمال والتهميش التى أصابتها لعقود طويلة، مشددًا على الدور الذي لعبته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق أهداف الدولة المصرية بأن ينال كل شبر في مصر نصيبه من التنمية والتطوير لكي يشعر كل مواطن أن حياته تتجه إلى الأفضل.

وكان الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

الرئيس السيسي تحسين دخول العاملين إيلاريا حارص ضبط الأسواق مجلس النواب

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